"Ricordi" dell'artista Solferino dedicato a Francesco Fumagalli

FRANCAVILLA FONTANA - Esposizione di dipinti e acquerelli di E.G. Solferino, dedicata a Francesco Fumagalli, scrittore e poeta recentemente scomparso. Durante il vernissage, sarà presentato il libro "Una vita per la letteratura" del critico d'arte, Gaetano Scatigna Minghetti ed edito da Montanaro Editore, opera che ripercorre la vita di Francesco Fumagalli, scrittore e poeta di profonda cultura, sensibilità e generosa umanità.

Queste le parole di Francesco Fumagalli per il ritratto dell’amico, E. G. Solferino: «Ernesto Gennaro Solferino, uomo vigoroso, tra la folta capigliatura e la barba arruffata, che gli dà l’aspetto un po’ leonino da antico assiro. Artista dalla mente agile, dal carattere schietto, dalla comunicativa trascinante, dagli entusiasmi contagiosi. Questo l’uomo e l’artista. [..] L’artista Solferino comprende che l’opera deve rivolgersi al cuore degli uomini di ogni tempo. [..] Il presente non è nulla, sembra affermare l’artista, solo un attimo fuggente. Noi siamo il nostro passato, in noi i secoli si addensano, convivono, come nelle contrade di Puglia le antiche cattedrali e i palazzi di vetro.». Francesco Fumagalli

Tutta la durata dell’esposizione e in particolar modo l’inaugurazione, in cui verranno rievocati i poetici romanzi di Francesco Fumagalli, vuole rendere omaggio alla personalità sul piano culturale ed umano dello scrittore e poeta gentiluomo, un’esistenza dedicata alla cultura e vissuta con grande altruismo per la propria comunità.

In esposizione dipinti ed acquerelli.

https://www.facebook.com/egsolferino/

Gallery