Effetti dell’inquinamento sull’apparato respiratorio: incontro con i soci 50&Più

BRINDISI – Lezioni di storia della città di Brindisi, inglese, psicologia del benessere e anche incontro dibattito sugli effetti dell’inquinamento sull’apparato respiratorio: il tema sarà affrontato sabato 17 marzo nella sede di Brindisi dell’associazione 50&Più, in via Fulvia. Il calendario degli appuntamenti per il mese di marzo, tutti con inizio alle ore 18, è stato definito nei giorni scorsi dal direttivo, presieduto da Piera Dell’Anna. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0831-524187 e 347-7889556 oppure visitare la pagina Facebook 50&più Brindisi.

La storia

Il mese inizia con tutte le novità sull’invalidità civile e sulle prestazioni assistenziali, a cura del responsabile provinciale 50&Più Enasco. Venerdì 2 marzo, presentazione di prodotti naturali Just con omaggio ai partecipanti, a cura di Marilena Perrone. Martedì 6 marzo torna l’appuntamento con la storia, a cura di Antonio Caputo: l’incontro sarà dedicato alle chiese Mariane di Brindisi. Giovedì 8 marzo, nella sede dell’associazione saranno proiettati i filmati sul carnevale di Manfredonia, realizzati dai soci che hanno partecipato all’escursione sul Gargano. Spazio alle risate il 13 marzo, a cura di Silvana di Emidio, con Silvano Cataldi e Antonio Fioravante.

Giovedì 15 marzo, Giacomo Carito racconterà l’Appia traiana sulle orme di Orazio, nell’ambito degli incontri sul percorso storico della città.

L’inquinamento ambientale e la psicologia

Il 17 marzo, l’associazione ospiterà Antonio Castagnaro per discutere degli effetti dell’inquinamento ambientale sull’apparato respiratorio. Castagnaro è specialista in malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia.

Il 22 marzo, appuntamento con Cristiano Nacci e Veronica Vergaro, per parlare di udito: “Come funziona e perché salvaguardarlo”. Martedì 27 marzo, torna la psicologa Anna Tassielli (nella foto accanto), con la psicologia del benessere e il laboratorio di esplorazione delle emozioni. Il 29 marzo, incontro con i rappresentanti della società Darmas, per la qualità del sonno.

Ballo e inglese

Per il mese di marzo, sono confermati le lezioni del corso di ballo i lunedì e i giovedì alle 11, il torneo di burraco la domenica alle 17 e le lezioni di inglese con Sergio Peschiulli. Il corso di inglese si svolgerà ogni lunedì con inizio alle 18.