OSTUNI – Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo a Ostuni. Da domani, venerdì 24 agosto a lunedì 27, la Città Bianca farà da cornice alla suggestiva cavalcata.

Anche quest’anno la testata giornalistica Glocal Media, sarà impegnata nella trasmissione in diretta degli eventi legati alle festività patronali in onore di Sant’Oronzo ad Ostuni. L’impegno della redazione di OstuniNotizie.it partirà domani 24 agosto 2018 da Lecce, dove l’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo aprirà la processione del capoluogo salentino con quattro cavalli bardati e una decina di cavalieri in costume tradizionale.

Le dirette e gli eventi live entreranno nel vivo sabato 25 agosto 2018, quando dall’area mercato (alle 17.30) sarà trasmessa l’estrazione dei numeri, la presentazione dei cavalieri e la visita medica ai cavalli che parteciperanno ai festeggiamenti. Domenica 26 agosto doppio appuntamento in diretta live su OstuniNotizie.it, alle 10.30 dalla Concattedrale di Ostuni Francesco Pecere, vi introdurrà e vi guiderà con i suoi ospiti all’ascolto del Solenne Pontificale in Onore di Sant’Oronzo officiato da Mons. Domenico Caliandro. Alle 18.00 del 26 agosto da Piazza della Libertà, Flavio Cellie e lo storico prof. Dino Ciccarese commenteranno il passaggio della processione e della Cavalcata di Sant’Oronzo con interviste e contributi. Il 27 agosto alle 20.00 da Piazza Italia la premiazione e il saluto delle autorità ai cavalieri partecipanti, l’ultimo atto delle festività patronali.

L’impegno della nostra redazione è supportato Comune di Ostuni – Assessorato al Turismo e dall’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo. Un ringraziamento doveroso va fatto a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

La realizzazione delle dirette è affidata ai tecnici della redazione di Ostuni Notizie: Giuseppe Recchia, Alessio Casarano e Giovanni Anglani (operatori), la regia è affidata a Leo Semerano, in redazione Mariagrazia Bruno e Francesca Anglani, al coordinamento Giorgio Cardone e Flavio Cellie.

Gallery