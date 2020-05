La violinista Chiara Conte si esibisce per medici e personale del Perrino

BRINDISI - Si terrà venerdì 22 maggio alle ore 10.30 nel piazzale interno dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi l’esibizione della violinista Chiara Conte, artista di fama nazionale, accompagnata dal sassofonista Salvatore D’Ambrosio “Sasax”. Un’iniziativa promossa dall’Adoc di Brindisi in collaborazione con “Francioso” di Sabina Sportelli per ringraziare medici e personale sanitario impegnati in prima linea per l'emergenza Coronavirus.

Un evento concordato con l'azienda ospedaliera che si terrà anche grazie alla disponibilità di Futuro musica, Mamadema Animation, Mino Elmo Videomaker ed il fotoamatore Amedeo Gioia. “Sarà emozionante esibirsi davanti il luogo simbolo della lotta all’epidemia ma soprattutto per chi da mesi è impegnato in prima linea per salvare la vita delle persone a volte mettendo a repentaglio la propria sacrificando affetti e relazioni”: questo il pensiero di Chiara.

Nella sua carriera Chiara Conte si è esibita su palcoscenici nazionali partecipando a trasmissioni televisive in Rai e ad importanti eventi musicali al fianco di gruppi internazionali riuscendo ad interpretare con grande trasporto ed emotività in maniera originale brani molto impegnativi.