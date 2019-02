Torna l'Elite show: domenica di relax e divertimento con i fido

Domenica 10 febbraio 2019 si terrà la seconda tappa dell’esposizione cinofila amatoriale targata Elite Show, presso il centro sportivo della Cedas Avio, in via Pellizza da Volpedo 6 a Brindisi, quartiere Sant’Elia. Sarà possibile iscriversi alle ore 9:00 con sole 10 euro e sono invitati esemplari di tutte le taglie e tipologie di razza, meticci compresi.

Sarà una giornata all’insegna del divertimento e del relax in compagnia dei nostri amici a 4 zampe. La manifestazione comprenderà lo speciale per il cane lupo cecoslovacco e il pastore tedesco, che avrà come ospite e giudice di gara, l’esperto Luciano Parlangeli. Per lo speciale American Staffordshire Terrier(Amstaff) e Bouledogue Francese l’ospite e giudice di gara sarà l’esperto Francesco Papa.

Durante la manifestazione cinofila sarà inoltre possibile assistere ad una sessione di addestramento dimostrativa del noto addestratore e figurante Enci Cosimo De Castro. Ricordiamo che il centro sportivo Cedas Avio è dotato di spazi al coperto e un confortevole Bar e angolo ristoro.