Fasano: mostre, show, degustazioni e spettacoli nel fine settimana

Sono tanti gli appuntamenti che il calendario di iniziative “Natale a Fasano 2019”, messo a punto dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, propone anche per il fine settimana.

Questi le iniziative in programma:

Sabato 21 dicembre

Fasano: Ore 18,00 presso sede Università del Tempo Libero (piazza mercato – Portici) Cerimonia di inaugurazione della Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro – Artigianato, ambiente, rispetto” – VI edizione; A seguire “La via di Betlemme” passeggiata tra i presepio nel centro storico in collaborazione con l’Ass. Area Celsi e le confraternite: Rosario, Assunta, San Giuseppe, SS. Sacramento, Purgatorio e san Francesco da Paola.

Ore 19,00 “Natale nei vicoli” a cura dell’Amministrazione comunale, dell’Associazione Timpanisti fajanensis e M. Muolo. Degustazioni e spettacoli nelle stradine del centro antico. Nell’ambito della manifestazione un Grande Cooking Show comico presso piazza Mercato (Portici) con Demo Mura, attore, conduttore televisivo. Nell’ambito della manifestazione in Largo San Giovanni Battista concerto del gruppo Orecchiette swing, partecipa la Compagnia degli Angeli Luminosi. Ore 19,30: Via s. Teresa: Inaugurazione del presepe dell’Associazione Area Celsi ed evento “Caro Babbo Natale”

Cocolicchio: Ore 19,00 Concerto di Natale e degustazione di pettole e focaccia a cura dell’associazione Culturale Cocolicchio”.

Domenica 22 dicembre

Fasano: Ore 9,00 Via san Francesco: Mercato di Natale

Montalbano: Ore 10,00 piazza della Libertà: Disney Street Magic Fantasy – parata di personaggi Disney - Evento curato dall’amministrazione comunale, Lab Comunication e Associazione “Gli amici di Giuannedd”

Fasano: Ore 19,00 “Natale nei vicoli” Via del Balì, largo san Giovanni Battista, piazza dei Portici, corso Perrini e Via Forcella. Degustazioni e spettacoli nelle stradine del centro antico. Ore 19,00 – Esibizione di danza a cura dell’Ass. Nuova Choreos in via S. Teresa a cura dell’ass. Area Celsi. Ore 20,00 Piazza Mercato (Portici): Grande Tombola Quiz – tombolata aperta a tutta la città evento condotta dal Demo Mura e Manuela Zero. Street band: Vagabond e Conturband; Largo san Giovanni Battista: Made in Italy in concerto

Pezze di Greco: Ore 19,00 Festa del Solstizio d’inverno – Musica, spettacoli degustazioni ed intrattenimento a cura dell’Associazione Pro Loco

E’ sempre possibile ammirare le artistiche realizzazioni dell’iniziativa “La via dei presepi” con l’esposizione delle opere presso attività commerciali del territorio