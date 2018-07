Ex Fadda Street Food Festival

SAN VITO DEI NORMANNI - ExFadda Street Food Festival è il primo evento della provincia di Brindisi che vede protagonista il cibo di strada . Per tre giorni si può gustare il meglio dello street food nazionale e internazionale in un unico evento ricco di sorprese . A partire da venerdì 27 luglio e fino a domenica 29, nella splendida cornice di ExFadda - Laboratorio Urbano, i migliori food truck d’Italia si raduneranno per dare vita a una irresistibile cittadella del gusto. Paella, mussaka, churros, arrosticini, carne d'asina, hamburger gourmet... e ancora piatti siciliani , lucani, anguria fresca, dolci romani e napoletani, pizza fritta, caciocavallo impiccato, pezzetti di cavallo e polpette , bombette patatine e altro ancora.