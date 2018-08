“Ferragosto a Brindisi tra Monumenti, Palazzi, Musei e Chiese”

BRINDISI - In occasione della festa dell’Assunzione, i luoghi della cultura di proprietà comunale della città di Brindisi saranno regolarmente aperti. I cittadini e i turisti che vorranno trascorrere la giornata di Ferragosto in città potranno visitare la Palazzina del Belvedere, che ospita la Collezione Archeologica Faldetta, dalla ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21, mentre Palazzo Granafei-Nervegna con l’adiacente Sala della Colonna, sarà fruibile dalle ore 9 alle ore 22.

Al secondo piano, invece, sarà possibile visitare la Donazione “Il Tempietto”. La collezione consta di cinquanta opere, di grande rilievo artistico, raccolte dal 1979 al 2006 ed hanno come soggetto il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, sito a pochi passi. Il Tempietto, edificato tra XI ed il XII secolo, per la giornata di Ferragosto sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 21.

Dalle ore 10 alle ore 18, invece, porta aperta del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia, realizzato per commemorare i marinai caduti in occasione della prima guerra mondiale. Per quanto riguarda i beni ecclesiastici, invece, il Duomo, la Chiesa di San Benedetto e la Chiesa Santa Maria degli Angeli saranno fruibili dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20, mentre la Chiesa di Santa Maria del Casale dalle ore 8 alle ore 20.

Per assistere ed orientare i turisti alla visita in città, inoltre, l’Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, sito in via Duomo 20, presso Palazzo Nervegna, garantirà l’apertura dalle ore 9 alle ore 23. Per l’occasione sarà disponibile la nuova brochure informativa dell’offerta culturale cittadina in italiano e inglese. Il materiale cartaceo con codice Qr-code sarà presente in ogni sito di interesse culturale, per permettere al visitatore di scoprire la città di Brindisi in autonomia.

Per coloro i quali vorranno consultare la mappa della città di carattere prettamente storico-culturale prima di raggiungere la città di Brindisi, potranno visitare la piattaforma visitbrindisi.it nella sezione info utili.

Nell’ufficio Informazioni sarà anche possibile richiedere il calendario degli eventi “La Bella Stagione – Brindisi D’estate 2018” per trascorrere un’estate in città tra spettacoli teatrali, musicali e rassegne letterarie.

“L’amministrazione- afferma l’Assessore al Turismo Oreste Pinto – è al lavoro per ampliare la capacità attrattiva della città di Brindisi”. In pieno accordo con il Sindaco Rossi, titolare della delega a i Beni Monumentali, conferma che tra i primi obiettivi da raggiungere è sicuramente far riappropriare ai cittadini la storia e il patrimonio artistico e culturale dei luoghi in cui vivono, così da trasformarsi essi stessi in portatori di memoria e di saperi. In questa direzione è importante rendere il patrimonio culturale fruibile soprattutto nelle giornate di festa per permettere alle famiglie di conoscere i luoghi storici della città.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero telefonico 0831229784 – Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica.