Festa dei musei: il territorio “iperconnesso” della Via Traiana mostra le sue perle

Torna a maggio la festa che celebra il patrimonio culturale italiano. Sabato 19 e domenica 20 maggio è la terza edizione della Festa dei Musei, grande evento nazionale organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In questa occasione il progetto S.A.C. La Via Traiana, in collaborazione con i Comuni e i Musei facenti parte della rete, partecipa al ricco calendario di eventi, garantendo visite guidate e laboratori esperienziali in esclusiva.

Gli appuntamenti, che si susseguono tra Brindisi, Carovigno e Ceglie Messapica, sono perfettamente in linea con l’obiettivo di valorizzazione e fruizione dei beni. In continuità con il tema proposto da ICOM per la Giornata internazionale dei Musei del 18 maggio, la Direzione generale Musei ha deciso di incentrare questa edizione sul tema “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. La proposta è quella di riflettere sul ruolo dei musei come collettori e diffusori di nuovi linguaggi e di nuove opportunità di conoscenza e interazione reciproca con la comunità di riferimento.

È questa l’occasione per celebrare il ritorno al Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi della statua bronzea del Principe Ellenistico, in mostra a Trieste dal 17 dicembre 2017 al 1° maggio 2018. L’appuntamento straordinario è per domenica 20 maggio alle ore 17.00 con un laboratorio dedicato proprio alla lavorazione del bronzo. Ancora a Brindisi con “Le fortificazioni in un click” sia sabato che domenica, alle ore 10.30, per scoprire la città da un nuovo punto di vista.

Nei castelli di Carovigno alle ore 10.30 e Ceglie Messapica alle ore 17.30 ci attende un lungo weekend all’insegna del mondo delle favole e dell’arte culinaria, con l’avvincente gioco a squadre di Master Ceglie e la Contessa Elisabetta Dentice di Frasso.

Tutte le attività sono completamente gratuite, ma con prenotazione obbligatoria allo 0744 422848

(dal lunedì alla domenica 9-18) o scrivendo all’indirizzo mail info@laviatraiana.it.