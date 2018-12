Festa in piazza con le sonorità disco e funky di La Bonnie

Ritorna, come ogni anno, il Capodanno in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica. Musica e divertimento per tutti i gusti in una notte di festa, aspettando il nuovo anno. Si rinnova la collaborazione tra New Music Promotion e l’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica per l’organizzazione di un format ormai consolidato. L’obiettivo è quello di portare in piazza cittadini e turisti per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno all’insegna del sano divertimento e della buona musica.

Il consueto dj set d’apertura, alle ore 23,30, questa volta declinato “al femminile” sarà affidato alle sonorità disco e funky di La Bonnie. Dopo la mezzanotte l’energico concerto live dei Nitrophoska, tra brani inediti e riarrangiamenti di grandi successi italiani e internazionali, farà sicuramente saltare e ballare tutti.

Nata e cresciuta in Salento, La Bonnie, al secolo Antonella De Paoli, si appassiona sin da ragazzina alla musica, in particolar modo alla black music con tutte le sue sfumature. Ha frequentato i migliori club di Bologna, città tra le più vitali e creative, dove ha vissuto per diversi anni, creando una fusione unica di stili ed influenze, quelli della sua terra, più underground, e quelli bolognesi, ricchi di sonorità soul e black.

E’ proprio questa contaminazione che rende il suo gusto musicale originale e riconoscibile. Bologna le ha dato l’opportunità di conoscere numerosi artisti che l’hanno invogliata ad approcciarsi al vinile, un grande amore nato e mai sopito. Ispirata da sempre dall'ascolto di grandi DJ e produttori come Frankie Knuckles, Moodyman e Theo Parrish, da poco tempo l'artista ha intrapreso anche il percorso nel campo delle produzioni. Eccentrica performer del vinile, La Bonnie, specializzata nel sound funky e disco, è ora tra le più richieste DJ in tutto il Salento. Con il suo stile, delicato ma accattivante, arricchito spesso da sonorità elettroniche, conquista la dancefloor in ogni contesto. Il suo set, sempre sorprendente, di volta in volta rinnovato dalla continua ricerca di vere perle della black music, promette di far rivivere le atmosfere sensuali dei tempi d’oro dei club americani.

Gallery