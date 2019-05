Festa dello sport: parco Cillarese pronto ad accogliere bimbi e famiglie

BRINDISI - Domenica, 2 giugno, dalle 8.30 alle 13 nel parco XIX Maggio (Cillarese) si svolgerà la “XVI Giornata nazionale dello sport” organizzata dal Coni con la collaborazione del Comune di Brindisi.

Il parco ospiterà tanti campi da gioco di varie discipline. Si tratta di un’iniziativa nazionale, nata nel 2003, a cui hanno aderito oltre 320 città d’Italia che consente ai bambini e agli adulti di cimentarsi nella pratica sportiva grazie a dimostrazioni ed esibizioni con la collaborazione di personale qualificato.

Le società partecipanti

A Brindisi hanno aderito: Fpi (Federazione Pugilistica) Asd Pugilistica Rodio - esibizioni di pugilato; Fipav (Federazione Pallavolo) Asd Assi Manzoni Pallavolo (iniziativa Volley & Sport tutti insieme in città); Fipav - Asd Casale volley - esibizioni di mini volley; Fgi (Federginnastica); Asd Ginnastica Brindisi (trampolino elastico); Fip (Federazione Pallacanestro); Asd Invicta e esibizioni di mini basket; Fip- Asd Aurora Brindisi - esibizioni di mini basket; Endas Comitato Provinciale - dimostrazioni promozionali e lezione sul campo di ginnastica per la salute e ballo; Figc (Cedas Avio Brindisi) - dimostrazioni di calcio e tennis; Csen Compagnia Arcieri Brunda; Csen - Asd Bocciofila Bozzano; Csen - Asd Bocciofila Sant’Elia ; Csen - Asd Circolo Bocciofilo Messapico; Csen - Asd Brindisi Quidditch - dimostrazioni di pallamano green

"Magnifico scenario per le famiglie"

“Insieme al Coni abbiamo programmato una splendida mattinata all’aria aperta con lo sport protagonista - spiega l’assessore allo Sport Oreste Pinto -. Il parco sarà un magnifico scenario per le famiglie che vorranno trascorrere una domenica di festa in compagnia. L’esperienza dell’1 maggio ci ha dimostrato che c’è voglia di utilizzare gli spazi comuni e vivere esperienze di socializzazione rivolte non solo ai brindisini”.