Fine settimana di sport e formazione per 200 farmacisti dell'Agrifar

La tradizione vuole che ogni anno, un’Agifar della provincia della Puglia, organizzi un fine settimana di sport e formazione dedicato a nostri colleghi farmacisti venuti a mancare in età prematura, le cui passioni sportive sono divenute il pretesto per incontrarsi ogni anno con l’unico scopo di mantenere vivi rapporti di stima e amicizia e promuovere nuove conoscenze e collaborazioni.

Quest’anno è la volta della provincia di Brindisi che, in collaborazione con le altre Agifar Puglia, con il forte sostegno dell’Ordine dei Farmacisti di Brindisi, di alcune aziende farmaceutiche e l’aiuto di Federfarma, e con la partecipazione speciale del Consiglio Nazionale di Fenagifar, ha organizzato, nella suggestiva cornice Ostunese del Grand Hotel Masseria Santa Lucia un fine settimana dedicato a sole, mare, sport e formazione.

L’evento, patrocinato dalla Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia e dal Comune di Ostuni, vedrà riuniti circa 200 colleghi farmacisti provenienti da tutta Italia, partendo dalla Calabria, passando per la Puglia, la Campania, il Lazio e arrivando alla Lombardia.

Unico grande scopo dell’evento è quello di rendere sempre più fitta la rete di conoscenze, arricchendo il nostro bagaglio emozionale, consapevoli che dall’unione di tante menti in equilibrio tra cuore e corpo, sia possibile far nascere grandi progetti e collaborazioni proficue.

Come ogni anno, la giornata del sabato sarà dedicata alle competizioni sportive e la sera si continuerà con la cena di gala e le premiazioni dei vincitori ai tornei. Ad allietare la serata ci sarà un quartetto musicale, Carmy, costituito da voce, piano, contrabbasso e batteria.

Per la domenica è invece previsto il corso Ecm dal titolo “Alimentazione e Sport” con il Dr. Francesco Settembrini, Presidente della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, grazie al grande supporto della Solgar, in collaborazione con la Scuola Naturalia, del Dr. Gaspare Minervini.

Parallelamente si riunirà il Consiglio Nazionale Fenagifar e a seguire si continuerà con il pranzo, i saluti finali e un arrivederci alla prossima occasione!