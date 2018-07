Firmacopie alla Feltrinelli point di Brindisi con Emma di “Amici”

Emma Muscat, la popolare cantante dell’ultima edizione di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi, sarà lunedì 16 luglio, alle ore 18.30, presso la Feltrinelli point di Brindisi, in corso Umberto 113, per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo atteso album d'esordio "Moments".

Il cd, pubblicato per Warner Music il 6 luglio, contiene tutti brani inediti che esaltano la voce e la pulizia tecnica della cantautrice dal sound internazionale.

Emma ha 18 anni e vive a Malta con il padre e la madre. Ha cominciato a cantare a 5 anni e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. Ama la sua vita e dice di essere grata per tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento. Cantare le permette di esprimere i suoi sentimenti e quando è sul palco si sente nel suo elemento naturale. Si definisce perfezionista e molto autocritica, sensibile e capace di dare ai brani una interpretazione molto personale. I suoi riferimenti musicali sono Alicia Keys e Aretha Franklin.