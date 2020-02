Francavilla Fontana, don Milani e la scuola di Barbiana in mostra a Castello Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA - A partire da venerdì 7 febbraio, Castello Imperiali, con l’evento “I Care: don Milani e la scuola di Barbiana – La forza di un pensiero sempre attuale”, accoglierà una delle esperienze pedagogiche più forti e rivoluzionarie concepite nel corso del ‘900. Il cartellone di appuntamenti, organizzati dagli assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione con il patrocinio della Fondazione Don Lorenzo Milani, si aprirà con l’inaugurazione della mostra “Gianni e Pierino: la scuola di Lettera a una professoressa”. Quando don Milani e i suoi ragazzi scrissero, tra il 1966 e il 1967, Lettera ad una professoressa vollero esprimere un severo atto d’accusa alla scuola italiana che faceva fatica a realizzare il diritto di tutti all’istruzione quale fondamentale strumento per compiere l’uguaglianza tra gli esseri umani. Con questa opera collettiva, partendo dalla reale esperienza di Barbiana, vollero anche spiegare i motivi delle loro scelte di studio, il rapporto che esiste tra scuola e realtà lavorativa, gli effetti che la selezione della scuola dell’obbligo provoca sui figli del popolo. Sottolinearono il grande ruolo che l’istruzione ha per l’emancipazione da una realtà di povertà e sfruttamento.

All’inaugurazione della mostra interverranno, oltre al sindaco Antonello Denuzzo, l’sssessora alla cultura Maria Angelotti, l’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano e Sandra Gesualdi, scrittrice e referente della Fondazione don Lorenzo Milani. Modererà la giornalista Tea Sisto. Sulla scia delle suggestioni e dell’eredità lasciata dall’esperienza di don Milani, si terranno, come eventi collaterali, alcuni convegni e seminari di approfondimento. Mercoledì 12 febbraio alle 19.00 è in programma l’incontro sul tema “L’obbedienza non è più una virtù. Don Milani e la Costituzione”. Interverranno Gianni Caliandro, Rettore del Seminario pontificio di Molfetta e Francesco Fistetti, docente dell’Università di Bari, che dialogheranno con il professor Mimmo Tardio.

Lunedì 17 febbraio alle 9.30 al teatro Italia sarà di scena “Cammelli a Barbiana”, opera teatrale su don Lorenzo Milani con Luigi D’Elia per la regia di Fabrizio Saccomanno. Lo spettacolo sarà rivolto alle studentesse e agli studenti del terzo anno degli istituti superiori. Martedì 18 febbraio alle 18.30 nella Chiesa dei Sette Dolori sarà proiettato il film “Don Milani: il priore di Barbiana” con Sergio Castellito. Venerdì 21 febbraio alle 17.30 si terrà l’incontro “Il potere delle parole e i processi d’inclusione: don Milani e la cittadinanza” con la partecipazione dell’assessore alle politiche comunitarie e urbanistica Nicola Lonoce e di Lauro Seriacopi, docente filosofia e referente della Fondazione don Lorenzo Milani. Modererà il giornalista Gianni Cannalire.

La mostra “Gianni e Pierino: la scuola di Lettera a una professoressa” sarà visitabile sino al 21 febbraio nei normali orari di apertura di Castello Imperiali con ingresso libero e gratuito.