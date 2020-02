Il romanzo di Cosimo Scarpello “Le ragioni di una coscienza” all' Epifanio Ferdinando

MESAGNE - Giovedì 13 febbraio alle ore 9, gli studenti del Liceo “Epifanio Ferdinando” di Mesagne incontrano Cosimo Scarpello, autore del romanzo “Le ragioni di una coscienza”.

Il libro, edito da Secop, è una storia di formazione incentrata sulle disavventure di Ilio, un giovane salentino le cui ambizioni si sgretolano improvvisamente a causa di alcuni comportamenti, lodevoli sul piano della coerenza personale ma poco funzionali ai suoi obiettivi professionali, suggeriti dalla propria coscienza.

Da lì in poi la sua vita, che subirà per sempre le conseguenze di certe decisioni, sarà costellata di frustrazioni e rimpianti. Ilio vivrà in balia dei rimorsi per l’occasione perduta in gioventù, in perenne ostaggio di una coscienza che gli impedirà di fare scelte pragmatiche. Fino a quando, orami alle soglie dei cinquant’anni, non deciderà di accantonare gli ideali per scendere finalmente a compromessi. Sarà allora che, per uno strano scherzo del destino, alcune coincidenze drammatiche gli permetteranno di saldare i conti col passato.

Una storia di fallimento e riscatto, dai toni duri, realistici, a tratti persino cinici e provocatori, suddivisa in due parti, una ambientata nella Bologna di fine anni ’80-inizi ’90, l’altra nella provincia leccese ai giorni nostri. Una novella che apre degli squarci su due epoche contigue, eppure così distanti: la prima caratterizzata da speranze e illusioni, la seconda da disincanto e dolore.

Un racconto in cui vengono aperte delle finestre su tematiche attuali, quali disoccupazione, rapporto genitori-figli, immigrazione, razzismo e integrazione.

A fare gli onori di casa sarà il dirigente scolastico Aldo Guglielmi. Modererà il dibattito Maria Gaglione, docente di Lettere. All’attore Gino Cesaria sarà affidata la lettura di alcuni brani del romanzo, mentre è prevista la partecipazione di Francesca Norberti, autrice della copertina del libro, che lo scorso anno ha frequentato la classe VB del liceo.

Cosimo Scarpello è un avvocato e scrittore sampancraziese, già autore di un precedente romanzo, di tre saggi divulgativi e di un saggio giuridico.