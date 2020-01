Arriva la Befana: presepi viventi, spettacoli teatrali e degustazioni nel Brindisino

Un altro fine settimana immerso negli eventi natalizi e in quelli dell’Epifania che chiudono le festività.

Brindisi: immancabile teatro d’autore con “Così parlò Bellavista

Geppy Gleijeses e Marisa Laurito sono i protagonisti dello spettacolo al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il 3 gennaio (sipario ore 20.30). Un omaggio all’ingegnere-filosofo scomparso lo scorso mese di luglio a Napoli, città con mille contraddizioni cui fanno da contraltare la bellezza, la meraviglia e l’arte, un miscuglio di sapori, odori ed emozioni.

Piccoli affreschi di una bellissima Napoli degli anni Ottanta. Così si potrebbe definire «Così parlò Bellavista», la commedia tratta dall’omonimo romanzo e dal film di Luciano De Crescenzo.

Brindisi: presepe vivente al rione Sant'Elia

A Brindisi, presso la parrocchia Cristo Salvatore, in via Felice Carena al rione Sant'Elia, si potrà ammirare il presepe vivente allestito dalla comunità parrocchiale, per l'undicesimo anno consecutivo. La rappresentazione sarà aperta lunedì 6 gennaio. L'iniziativa nasce dal desiderio di una collettività che ha voluto sin dagli inizi vivere in prima persona il Mistero dell'Incarnazione e, come San Francesco inventò il primo Presepe a Greccio (animando la Notte di Natale con i suoi Conterranei), così la Parrocchia di Cristo Salvatore, a partire dal 25 Dicembre, si trasforma in un grande Presepe Vivente, dove Piccoli, Adulti ed Anziani s'impegnano ad offrire agli Ospiti un'Esperienza spirituale e di spettacolo molto particolare.

Ultimi giorni per ammirare il presepe vivente di San Donaci e San Petro

La proloco di San Donaci che ha riproposto il presepe vivente per il secondo anno consecutivo, invita ai prossimi appuntamenti di sabato 5 e domenica 6 gennaio. Il luogo in cui è ambientato è poco distante dal centro abitato, nell’antica Masseria Palazzo situata sulla strada provinciale San Donaci-Mesagne km 2

A San Pietro grande attesa per l’arrivo dei Re Magi e la manifestazione che coinvolgerà tutta la comunità. Penultimo appuntamento è per domenica 5 gennaio quando sarà possibile visitare il presepe di via Lecce. Alle spalle della grotta della madonna di Lourdes, dalle 18 alle 21 e ci sarà l'animazione del Dialetto Sampietrano;

L'ultima serata è prevista per lunedì 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi a partire dalla Parrocchia Santi Angeli Custodi. Il corteo verrà animato dai ragazzi delle tre parrocchie che verranno accompagnati dai Magi e dagli sbandieratori di Oria e si concluderà presso la Grotta di via Lecce. A seguire l'Unitalsi distribuirà le calze della Befana a tutti i bambini presenti.

I prodotti agroalimentari ogni sabato al Parco delle Dune costiere

Ad Ostuni l’attività proposta è “Tutti i gusti del Parco”: ogni sabato, alle ore 11, presentazione e degustazione dei prodotti agroalimentari del Parco delle Dune costiere. Evento gratuito su prenotazione.

A Carovigno ultimo giorno per ammirare il presepe vivente nel centro storico

Domenica 5 gennaio un nuovo presepe vivente prenderà vita nel centro storico, a cura dell'associazione ‘Nta la Tarra, così come l'arrivo della Befana sempre nel centro storico il 6 gennaio. Si chiude il 18 gennaio con la tradizione della Focara a Serranova, canti, balli e cibo di strada a cura dell’associazione Effetto Serranova.

Lo “spettacolo di contrabbando” di Angelo De Matteis al circolo Arci La Factory

Il Circolo Arci La Factory di San Pietro Vernotico celebra il giorno della Befana ospitando in via Sant’Antonio, 2, ore 20, lo spettacolo teatrale ‘Agosto ’93 – studio per uno spettacolo di contrabbando’ scritto e interpretato da Angelo De Matteis.

Sulla scia delle attività di conduzione laboratoriale che svolge nelle scuole superiori del Piemonte con l’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, e le collaborazioni artistiche con i maestri e fondatori del Teatro di Narrazione Gabriele Vacis e Marco Paolini, Angelo De Matteis torna nel circuito Arci per la seconda tappa di restituzione del processo creativo iniziato la scorsa estate durante i Campi della Legalità organizzati da Arci Brindisi, in occasione dei quali ha preso attivamente parte agli incontri fra i giovani partecipanti ai campi e la cittadinanza dei comuni coinvolti (San Pancrazio S.no, San Pietro V.co e Carovigno ndr), incontri dai quali si è generato, grazie alla pratica teatrale della meditazione sociale, un meccanismo di recupero della memoria del passato recente e in parallelo sviluppato il confronto con il presente, così da allenare uno sguardo più consapevole sulla realtà in cui siamo chiamati a vivere.