Hair tatto: Giovanni Piccione sorprende ancora al Barber Match

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Ancora soddisfazioni per Giovanni Piccione. Il noto hayr stylist di San Pancrazio Salentino lo scorso fine settimana (sabato 16-domenica 17 giugno) ha fornito nuovamente un saggio delle sue qualità artistiche in occasione del “Barber match” che si è svolto presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo.

Piccione si è esibito nella specialità dell’hair tattoo, realizzando sul cuoio capelluto di un modello il volto della promessa sposa dello stesso. Con un paio di forbici, matita e rasoio, Piccione ha dato vita a una riproduzione pressoché perfetta del foto ritratto della ragazza, incassando gli apprezzamenti del foltissimo pubblico di addetti ai lavori che ha partecipato alla manifestazione.

Nel campo dell’hair tattoo, del resto, Piccione è da anni alla ribalta nazionale. Tutto è nato quasi per gioco un paio di anni fa nel suo salone per capelli situato in corso Umberto, nel centro di San Pancrazio. Da allora Giovanni ha continuato a migliorare quotidianamente le sue capacità artistiche, fino a raggiungere i livelli attuali.