Hair Tattoo: Giovanni Piccione di nuovo protagonista al Cosmoprof di Bologna

L’esibizione dell’hair stylist Giovanni Piccione, titolare di un salone per capelli a San Pancrazio Salentino, sarà uno degli eventi dell’edizione 2018 del Cosmoprof, meeting internazionale più importante nel settore della bellezza professionale, che si svolgerà dal 15 al 19 marzo presso il quartiere fieristico di Bologna. L’artista di San Pancrazio, noto per i ritratti di personaggi illustri “disegnati” con rasoio e matita sul cuoio capelluto dei suoi modelli, si esibirà domenica 18 marzo, alle ore 15, presso lo stand “Barberia 54” del padiglione 35, insieme a un campione intercontinentale.

Ancora una volta l’hair stylist di San Pancrazio avrà la possibilità di mettere in mostra il suo talento davanti a un pubblico colto e qualificato, come già avvenuto in occasioni di altre kermesse internazionali che lo hanno visto protagonista.

Piccione ha iniziato per gioco. Da autodidatta, ha cominciato ad affermarsi nel mondo dell’hair tattoo conseguendo riconoscimenti nei principali eventi nazionali e internazionali. Nel 2015 ha conquistato il suo primo premio, portando a casa il “Barber match Hair Tatoo 2015”che si è svolto a Specchiolla.