I 50 anni dell'Ail: convegno sulla ricerca e degustazioni di vini

BRINDISI - Un sabato all’insegna della ricerca e dei sapori. Il programma dei “50 anni Ail” prevede un doppio evento a Brindisi per domani (sabato 15 giugno). Al mattino solidarietà e ricerca a Palazzo Nervegna (ore 10,30) “A fianco del malato, a favore della ricerca”, dibattito con il professor Sergio Amadori, presidente nazionale dell’Ail e il dottor Giovanni Quarta, primario emerito di Ematologia. Modera Livia Azzariti.

In serata, invece, solidarietà e sapori, nella suggestiva cornice dell’Archivio di Stato di Brindisi (ore 20,30) in piazza Santa Teresa. Degustazione di vini abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con Ais Puglia (delegazione di Brindisi) e con chef del territorio. L’evento sarà preceduto da un’asta benefica di vini contro le leucemie, un’iniziativa, fortemente voluta dalla delegazione di Brindisi dell’Ais (Associazione italiana sommelier), che ha come finalità quella di raccogliere fondi in favore dell’Ail, un progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia, dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale, mettendo all’asta tante le bottiglie uniche con annate e formati introvabili.

L’ingresso sarà completamente libero per tutti gli appassionati che vorranno compiere un piccolo gesto di solidarietà, seguendo anche lo spirito delle aziende vitivinicole pugliesi, che in modo del tutto gratuito hanno deciso di donare etichette di pregio per questa Asta Solidale: l’intero ricavato della serata, infatti sarà devoluto all’Ail.