I Boomdabash tornano a Mesagne: grande concerto nel parcheggio dell'Auchan

Sabato 21 Luglio, a Mesagne, nella grande area parcheggio del Centro Commerciale Auchan, andrà in scena uno degli appuntamenti più caldi e attesi dell’ Estate. Tornano a casa i Boomdabash, che sul grande palco del Barracuda Tour, faranno vibrare i loro più grandi successi, in una delle date più attese delle stagione live dell’ estate Salentina.

La band pugliese, dopo il successo del 2016, presenta il nuovo lavoro “Barracyda”, uscito a Giugno 2018 per Soulmatical Music / Universal Music Italia , ai vertici delle classifiche radio, e già certificato da FImi comedisco d'oro con la hit estiva “Non ti dico no” che li vede collaborare con un’icona della musica italiana: Loredana Bertè.

L’ingresso al concerto sarà completamente gratuito, apertura area evento, ad accesso libero e gratuito per tutti, dalle ore 20.00. In previsione dell’ alta affluenza, e per permettere una fruizione più comoda del concerto c’è la possibilità di ritirare il ticket “Accesso Prioritario” presso la direzione del centro commerciale, che consentirà di avere ingresso privilegiato ed esclusivo all’area evento già dalle ore 18.00 e fino alle 20.00. I ticket saranno disponibili da Sabato 14 Luglio. (Telefono direzione Auchan 0831.777.801)

L’ evento avrà inizio già dalle 20.00, con suoni downbeat e urban del Blow Up Party, la crew più ballata del momento dalle frequenze di Ciccio Riccio, e a seguire, i primi Guest, tra cui: Junior V, produzione Soulmatical, e vincitore della prima edizione di Soulsound, tra i talenti più interessanti dell'attuale scena "conscious reggae" e “black” italiana e non solo.

A seguire toccherà a Vegas Jones. Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, è un rapper milanese. La sua crescita musicale, lo ha portato nel 2017 a conquistare un doppio discho di platino, mentre l'anno successivo i successivi singoli "Aifon" e "Italieno" ottengono il disco d'oro. L'uscita dell'album "Bellaria" del rapper di Cinisello per Universal nella primavera di quest’anno, ha messo il sigillo ad un grande successo. Altri guest ed ospiti ? Vi aspettiamo al concerto….

L’evento è presentato daI Centro Commerciale Auchan Mesagne in collaborazione con SoulMatical Music, WHAT 'A LIVE e con il patrocinio del Comune di Mesagne. Media partner Ciccio Riccio