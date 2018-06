Il celebre coreografo Handeler a Brindisi: lezioni gratuite al parco e nel porto

BRINDISI - Lunedi 18 giugno a Brindisi dalle ore 17:30 alle ore 20:30, il maestro e coreografo tedesco Frank Handeler, danzatore di Pina Baush, terrà a Brindisi una lezione gratuita di "composizione coreografica" per danzatori di livello avanzato e professionisti di contemporaneo, hip hop, breakdance, classica e altri stili. Il Maestro, grazie a Erasmus+, fornirà gli strumenti per ricercare su se stessi materiale coreografico attraverso l'improvvisazione guidata. La prima parte si svolgerà al Parco Cillarese e dalle 18:45 in occasione del Port Day sul Lungomare Regina Margherita di fronte alle Colonne Romane.

Organizzazione AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica e Cooperativa Sociale Artemide.