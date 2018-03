Il Cooking quiz fa tappa alla Med Cooking School

Continua senza sosta il tour di Cooking quiz che lunedi 12 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, arriverà a Ceglie Messapica presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica in Via Giuseppe Elia, 1. Ceglie Messapica presso la Med Cooking School. Il Progetto Didattico Cooking quiz è riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri, classi 4^ ad indirizzo cucina e ad indirizzo sala.



Per il secondo anno consecutivo Edizioni Plan e Peaktime srl in collaborazione con Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana presentano la Nuova Edizione di Cooking quiz il progetto didattico riservato agli Istituti Alberghieri di Italia con l’obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

Il progetto è rivolto agli studenti della classi 4^ ad indirizzo "cucina" e ad indirizzo "sala" e consiste in un appuntamento a scuola di circa 90 minuti per ogni indirizzo: prima parte: lezione interattiva del docente/chef Alma; seconda parte, verifica con quiz durante la quale ogni classe diventerà una squadra e dovrà rispondere esattamente e nel minor tempo possibile alle domande multi-risposta attraverso l'IPAD (fornito dallo staff). I quesiti verteranno sulla lezione proposta dallo chef.

La gara segue il format del quiz a squadre, si avvale di tecnologie interattive e consiste nello sfidarsi rispondendo esattamente a domande multi-risposta, a tempo, che appariranno sul mega-screen. Le classi, dotate di pulsantiera wireless, risponderanno a quesiti su: Tecniche di Cucina, Tecniche di Sala e Sana e Corretta Alimentazione.

Ogni classe è una squadra, che sfiderà le altre classi della Scuola nella fase eliminatoria e le classi degli altri Istituti Alberghieri in Finale. L’iscrizione è gratuita. La durata massima dell’evento in ogni Istituto è 90 minuti.

C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 9 al 11 maggio a Loreto e Recanati. Tre giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto Campione Nazionale della 2^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà un Corso di Formazione presso ALMA oltre alla Biblioteca di Edizioni plan.