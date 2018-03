"Il mondo delle donne: un percorso a ostacoli", se ne parlerà in un convegno

ORIA - Giovedì 8 marzo alle 17,30 presso la sala conferenze dell'Istituto Antoniano PP Rogazionisti in Oria, si terrà un interessante convegno dal titolo "Il mondo delle donne: un percorso ad ostacoli". L'incontro è promosso "dall'ala rosa" della "Coalizione per il cambiamento" e propone un dibattito sulle difficoltà che ancora oggi alcune donne incontrano per affermarsi nel mondo del lavoro, della politica e della società in genere.

Intervengono: Edmea Grassi, che tratterà gli aspetti storici e sociologici legati alla data dell'8 marzo; Maria Lucia Carone che affronterà il tema delle discriminazioni di genere, in particolare nel mondo del lavoro; Elisa Mariano che relazionerà sul ruolo delle donne all'interno delle istituzioni; Sara Milone che si occuperà del tema delle pari opportunità. Infine ci sarà l'intensa e toccante testimonianza di Adelina Sejdini, una donna di origine albanese sequestrata nel suo paese, abusata e finita vittima del raket della prostituzione. Una storia fortemente drammatica fatta di violenze e abusi, ma anche una storia di riscatto, coraggio e lotte per la riconquista della libertà. Introduce Doriana De Gaetani, modera gli interventi Rita Labbro Francia.

Le donne dei quattro movimenti (Insieme per Oria, Cambiamo Storia, Oria é, Legalità e Sviluppo) hanno voluto celebrare la giornata dell'8 marzo regalando alla cittadinanza un momento di condivisione e confronto su alcune problematiche che purtroppo ancora oggi interessano il mondo femminile. Questo convegno rappresenta non solo un'occasione per ricordare le numerose battaglie del passato per raggiungere la parità dei diritti, ma soprattutto si propone di offrire spunti di riflessione e dibattito sul ruolo che le donne rivestono ai giorni nostri nei vari contesti sociali. Nonostante un lungo e sofferto processo di emancipazione, infatti, le donne ancora oggi sono spesso vittime di pregiudizi, discriminazioni e violenze di ogni genere; condizioni queste, che rendono la carriera lavorativa e politica, la vita famigliare e sociale un vero e proprio "percorso ad ostacoli".

Gallery