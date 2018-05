“Il puzzle Moro”: il giornalista Giovanni Fasanella presenta il suo libro

SAN VITO DEI NORMANNI - Dall’ascolto di testimonianze dirette e dalla lettura di documenti inglesi e americani desecretati, la ricostruzione del contesto internazionale e interno in cui maturò il delitto Moro: è questo, in sintesi, “Il puzzle Moro” (Chiarelettere editore), il recentissimo libro del giornalista Giovanni Fasanella che sarà presentato martedì prossimo, 29 maggio, a San Vito dei Normanni.

L’incontro con Giovanni Fasanella e “Il puzzle Moro” si terrà alle ore 19.30 nel Chiostro dei Domenicani, in via Mazzini; è promosso dalla Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni in collaborazione con Taberna Libraria di Latiano.

Giovanni Fasanella, giornalista e saggista italiano di origini lucane, ha lavorato al quotidiano “l'Unità”, per poi passare a “Panorama”. Ora si dedica soprattutto alla scrittura, al cinema e alla tv e continua ad impegnarsi a ricostruire il contesto geopolitico della storia italiana. Un capitolo di questa storia è proprio il caso Moro.