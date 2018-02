Il ricordo di don Francesco De Benedictis: incontro alla parrocchia di Bozzano

Il Serra Club Brindisi, nella ricorrenza del primo anniversario della morte di Don Francesco De Benedictis, parroco per più di due decenni della Chiesa del rione Bozzano, organizza per giovedì 22 febbraio, alle ore 18.45, un incontro per ricordare la figura di un sacerdote come Don Francesco che ha dato tanto del suo impegno quotidiano per il diffondersi di una corretta attività pastorale e di una catechesi al passo con i tempi.

Interverranno per esporre le proprie testimonianze alcuni fedeli che con lui hanno vissuto le varie fasi di costruzione della nuova Parrocchia e che hanno condiviso tanti momenti di gioia e di vita di quartiere. Inoltre sarò proiettato un video in cui Don Francesco accolse in Parrocchia tanti profughi albanesi nel primo esodo del 1991.

Introdurrà i lavori del convegno Renato Rubino, presidente del Serra Club Brindisi. Relazionerà Don Cosimo, attuale parroco della Chiesa di Bozzano. Concluderà l’Arcivescovo di Brindisi, Mons. Domenico Caliandro. Prima del convegno, alle 18.00 è prevista la Santa Messa.