Il Sac tra musica e tradizione folklorica a San Vito dei Normanni

Tra musica e tradizione l’estate si fa folklorica. Nell’ambito del progetto SAC “La Via Traiana” (promosso dai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni, insieme al Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto), prendono il via le attività esperienziali nelle Chiese di San Giovanni e Santa Maria della Pietà a San Vito dei Normanni, mirate, tra le altre, alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali del patrimonio pubblico locale.

Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 10 agosto al 2 settembre 2018, alle ore 18.30, grandi e piccoli saranno i protagonisti di una appassionante visita guidata all’interno della chiesa di San Giovanni. Un percorso per ammirare la mostra di strumenti musicali utilizzati per la pizzica, danza popolare oggi attribuita particolarmente al Salento, ma che in realtà era praticata sino agli anni Settanta del Ventesimo secolo in tutta la Puglia centro-meridionale, con una importante tradizione a San Vito dei Normanni. I partecipanti saranno, poi, coinvolti in un workshop di danza, condotto dai ballerini della Scuola di Pizzica sanvitese, per arrivare a raggiungere la Chiesa di Santa Maria della Pietà, impreziosita da un organo musicale all’ingresso, dove, con un dispositivo multimediale, verranno eseguite particolari melodie.

Un’occasione imperdibile per visitare, infine, “Sovente mi sovviene di San Vito – San Vito dei Normanni, la sua terra, il suo popolo”, la mostra (in italiano e in inglese) che, sempre nella Chiesa di San Giovanni, (aperta dal 6 agosto al 2 settembre 2018 – dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 21), promossa dall’Associazione Culturale “Arcobaleno” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, si compone di foto e video dei luoghi, delle tradizioni e dei profili illustri dei figli della città.

Ad accompagnare i visitatori saranno le guide della Società Cooperativa Sistema Museo che coordina i servizi integrati del SAC; gli allestimenti tecnologici e i dispositivi multimediali sono a cura del Consorzio CETMA.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Storia, archeologia e natura: per scoprire la rete di appuntamenti in programma è possibile visitare il sito laviatraiana.it e prenotare allo 0744 422848 (dal lunedì alla domenica. 9-18) oppure inviando una mail a: info@laviatraiana.it -.

Gallery