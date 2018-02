BRINDISI - L'Aps e Circolo Arci Brindisi "Community Hub Brindisi" invita i cittadini e le associazioni a partecipare, Venerdì 23 Febbraio, alle ore 18:00 presso la sede associativa in via Saponea 58 all'iniziativa "Il Treno della Memoria a Brindisi".

Negli anni il Treno della Memoria ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Camera e del Senato e del Parlamento Europeo. Collabora stabilmente con il Museo statale di Auschwitz-Birkenau, con il Museo di Oskar Schindler, con gli Istituti italiani di cultura e con diverse università italiane e straniere.

Ogni anno con il Treno della Memoria partono oltre 150 giovani educatori volontari da tutta Italia che in questi anni di attività hanno accompagnato oltre 30 mila ragazzi e ragazze. Il Treno della Memoria è uno dei progetti più rilevanti al mondo sul tema della memoria della Shoah che prevede la visita al campo di Auschwitz-Birkenau.

Da sempre un’esperienza collettiva unica, non un semplice viaggio bensì un circuito di cittadinanza attiva. Il percorso educativo del "Treno della memoria" è parte integrante del progetto in quanto rappresenta la precondizione necessaria a vivere in maniera consapevole, informata e costruttiva l’intera esperienza sotto il profilo storico, emotivo ed educativo.

Il percorso educativo e l’affiancamento proseguono lungo tutta la durata del viaggio e nei mesi successivi al rientro in Italia, in cui vengono proposte, organizzate e realizzate attività di restituzione dell’esperienza vissuta dai partecipanti, rivolte alla cittadinanza.

Per questo Arci Brindisi intende sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'associazione del Treno della Memoria. Un gesto concreto che unirà i percorsi di entrambe le realtà impegnate nella difesa e nella valorizzazione del ruolo della memoria.

Vi aspettiamo quindi venerdì 23 Febbraio alle ore 18:00 presso la Community HUB - Brindisi in Via Saponea 58 per presentare il progetto del Treno della Memoria e discutere delle prossime opportunità di collaborazione.

A conclusione della serata ci sarà un momento di convivialità