"Imperial run" prima edizione della corsa urbana a cura degli Urban Runner

FRANCAVILLA FONTANA - Prima manifestazione sportiva “ Imperial Run” prevista per domenica 22 settembre, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il gruppo sportivo Urban Runner di Francavilla Fontana si è recentemente costituito raggruppando atleti e cittadini appassionati all’atletica leggera ed in particolare alla corsa, in tutte le sue forme di espressione e luoghi ove praticarla (strada, pista, percorsi campestri, al mare, in collina ed in montagna), nella ferma convinzione che benessere e felicità passano attraverso il corpo. Lo spirito che da impulso al gruppo è quello di promuovere la socializzazione e la solidarietà nell'era digitale che sempre più imprigiona ogni interazione umana dietro uno schermo. Come? Tramite la pratica dello sport quale fattore aggregante sin dai tempi di Pierre De Coubertin, potendosi leggere tra i suoi aforismi più noti che lo Sport "cerca di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e il rispetto universale dei principi fondamentali".

In quest'ottica, UR FF si pone gli ambiziosi obiettivi di incentivare nella popolazione, la cultura della salute e del benessere psicofisico, raggiungibile per mezzo della regolare pratica sportiva, specie quella svolta all’aperto, mirando ad uno stile di vita sano ed equilibrato che restituisca tempo ed attenzioni a se stessi ed alle persone vicine, senza costi aggiunti ma, semplicemente, fruendo di quanto già il territorio offre, a costo zero, basti pensare all’unicità della macchia mediterranea che ci circonda o alle aree urban appunto, spesso dimenticate, da valorizzare “riappropriandosene” coscienziosamente.

Allo stesso tempo, il gruppo non può prescindere da spingere ad un sempre minor ricorso ai mezzi di trasporto più inquinanti, favorendo la mobilità eco-sostenibile, a salvaguardia della salubrità ambientale cui tutti hanno diritto, specie le generazioni future, augurandoci di inculcare in quest’ultime un maggior consapevole rispetto verso i luoghi in cui viviamo.

Proprio per i principi sopra enunciati, questo Gruppo Sportivo sta già organizzando con il patrocinio comunale la manifestazione sportiva “1ª Imperial Run” prevista per domenica, 22.09.2019, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (Mobilityweek, 16-22 Sept).

E’ un evento socio-sportivo rivolto a tutta la cittadinanza, adulti e bambini, che si svilupperà nella mattinata con lo svolgimento delle seguenti attività sportive:

1) Corsa e Camminata (fitwalking) non competitiva che partendo da Via Aldo Moro, si snoderà per circa 8,5 km verso l’area extraurbana della cd. Contrada Tredicina, per poi rientrare giungendo su Corso Umberto I, ove proseguirà un momento di goliardica aggregazione e condivisione in tema.

2) Attività ludico-motoria di avviamento alla pratica dell’atletica leggera (corse, salti e lanci) a favore di bambini e ragazzi tra 6-14 anni, sotto la guida della A.S.D. Atletica Imperiali.

Durante la manifestazione potranno essere illustrati anche quelli che sono gli indirizzi ed i programmi di altre realtà sociali già attive sul nostro territorio operando in ambiti strettamente connessi con i principi della manifestazione promossa dal gruppo Urban Runner, come ad esempio l’associazione International Inner Wheel Francavilla Fontana.

Saranno inoltre accolti gli interventi di rappresentati dell’Amministrazione Comunale che potranno illustrare alla cittadinanza tutti i progetti e le iniziative istituzionali intraprese al fine di far incontrare le esigenze dei cittadini con quelle dell’ambiente, del territorio, di una collettività più partecipativa e consapevole, in tema di mobilità ecosostenibile e di pari opportunità.