Incontro-dibattito con Giovanni Impastato organizzato dal Cobas di Ostuni

OSTUNI - La sede Cobas “Carlo Moccia” di Ostuni insieme al Movimento Cassintegrati Telcom organizza, per il 10 Settembre 2018, alle ore 18, presso l'Auditorium della biblioteca comunale, un incontro-dibattito con Giovanni Impastato autore del libro “Oltre i cento passi”,in ricordo dell’assassinio, per mano mafiosa, del compagno Peppino Impastato.

"E’ appena il caso di ricordare - si òegge in una nota ddel Cobas - che la morte di Peppino,come quella di tutti i compagni assassinati negli anni ’70, rientra nello stesso disegno autoritario di soffocare nel sangue la voglia di lotta e di cambiamento che quella stagione rivoluzionaria mise all’ordine del giorno. Per mano dello Stato o per mano mafiosa, il disegno criminale perseguito era solo uno: sconfiggere il movimento rivoluzionario italiano,le sue lotte, la sua sete di giustizia,la sua voglia di libertà".

"Oggi,in pieno clima di revisionismo storico sugli anni ‘70 - prosegue il Cobas - forte emerge la necessita di discussione e di riflessione su quella straordinaria stagione di lotte e di radicale trasformazione politico-culturale. Incontriamoci presso la biblioteca del comune di Ostuni per poterlo fare,per ricordare Peppino e il valore delle sue lotte".