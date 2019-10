"I musei ecclesiastici: bellezze a spiritualità". Tavola rotonda a Brindisi

La Giornata Nazionale degli Amici dei Musei, che si tiene ormai dal 2004 con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, ha lo scopo di riunire annualmente attorno ad uno stesso tema dato, le iniziative svolte dalle Associazioni Museali federate del Paese.

L'Associazione Amici dei Musei di Brindisi, domenica 6 ottobre, alle ore 17, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ed il Museo Archeologico "F.Ribezzo"di Brindisi, sviluppando la tematica "I musei ecclesiastici: bellezza e spiritualità", propone una conversazione con i responsabili della fruizione dei musei ecclesiastici del territorio, Katiuscia Di Rocco per il Museo Diocesano "G.Tarantini"di Brindisi, don Gianluca Carriero per il Museo di Arte Sacra "Cavaliere-Argentiero"di Mesagne e l'avvocato Michele Conte per il Museo Diocesano di Ostuni. L’evento si svolgerà presso l’auditorium del museo archeologico Ribezzo di Brindisi.

L'intento è quello di far conoscere e valorizzare questi istituti museali che sono anzitutto musei del territorio e la comunità è il loro primo referente. I musei diocesani sono inoltre spazi strategici, non semplici luoghi di conservazione, ma luoghi di contatto dove anche il non credente può stabilire una relazione intima, profonda con la dimensione altra evocata dall'opera d'arte sacra. La serata si concluderà con una visita guidata al Museo Diocesano "G.Tarantini" di Brindisi.