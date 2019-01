Infosac - incontri di animazione territoriale del Sac la via Traiana

OSTUNI - Il Sac La Via Traiana incontra il territorio con una serie di appuntamenti di animazione territoriale denominati Infosac per presentare i risultati raggiunti durante lo svolgimento del primo anno di start-up del progetto. Sono in programma infatti una serie di incontri volti a sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni, le realtà professionali, gli imprenditori locali, le associazioni del territorio per valutare le opportune modalità di valorizzazione del patrimonio attraverso la rete istituzionale del Sac.

E’ questa l’occasione per presentare ufficialmente i video promozionali prodotti nell’ambito del progetto che raccontano il territorio e le attività che caratterizzano la rete territoriale istituzionale del Sac.

Il secondo incontro si svolge presso il Museo di Civiltà Preclassica della Murgia Meridionale, il 28 gennaio alle ore 16:00, uno dei luoghi in cui si sono svolte le attività esperienziali in questi mesi e che ha visto partecipi innumerevoli turisti, visitatori e scolaresche. Intervengono il Sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola, l’Assessore al Turismo Vittorio Carparelli, il Presidente dell’Istituzione Museo Avv. Michele Conte e il Direttore del Dipartimento Turismo della Regione Puglia Dott. Aldo Patruno, oltre ai rappresentanti della Società Sistema Museo e del Cetma.