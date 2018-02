“Intrecci”, un laboratorio teatrale interculturale gratuito per le donne

BRINDISI - L’associazione “Io Donna” promuove il laboratorio teatrale interculturale “Intrecci”, attività prevista dal progetto “Trame Solidali”, con il sostegno della “Fondazione con il Sud” e in rete con altre organizzazioni. Il laboratorio prevede la partecipazione gratuita di donne migranti e italiane che vogliano intraprendere un percorso di sperimentazione di sé attraverso il lavoro corporeo, di incontro nelle differenze di lingue, culture e condizioni sociali, di socializzazione di storie significative.

Sarà favorita la partecipazione delle donne che si confrontano con forti difficoltà economiche e sociali. Il laboratorio teatrale interculturale sarà condotto da Sara Bevilacqua, attrice e regista che ha lunga esperienza teatrale e di attività formativa, impegnata in una costante ricerca e attenzione ai temi dell’identità e ai vissuti delle donne.

Il laboratorio teatrale prevede dieci incontri della durata di due ore ciascuno. Si terrà dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nel Chiostro San Paolo, in via Dante a Brindisi. Il calendario degli incontri è il seguente: 16, 23 e 30 marzo; 5, 12 e 19 aprile; 3, 10, 17 e 24 maggio. Per l’iscrizione, obbligatoria e gratuita, occorre rivolgersi all’associazione “Io Donna”, tel. 0831.522034 o cell. 320.3253755. Il laboratorio teatrale interculturale si concluderà con una performance aperta al pubblico, al quale si presenterà il percorso realizzato.