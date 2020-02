Io sono Mia, lo spettacolo teatrale sulla vita di Mia Martini

CAROVIGNO - Domenica 9 febbraio alle ore 19 Mia Martini rincontrerà il suo pubblico sempre pronto a sostenerla cercando di farle sentire il calore umano che nella sua vita da artista ne è stato il "Grande Assente".

Una vita vissuta all'ombra di "una calunnia, di un'infamia terribile, quel portar jella" che ha costretto Mimì a rinunciare alla sua vita: la musica.

Eppure "nel 1974, per la critica Europea, Mia Martini fu l'artista dell'anno, ma in Italia la trattarono con approssimazione, con superficialità. Molte di quelle persone che le hanno fatto del male, non sapevano perché lo facessero".

Una ragazza calabrese che ha conquistato il cuore delle persone che amano l'arte, tutta.

Questo racconta lo spettacolo teatrale scritto e diretto dal direttore artistico Alessandro Versano,

in un'emozionante atmosfera di ricordi scanditi dalla voce dei suoi cantanti e dei suoi attori.



Uno spettacolo che è alla sua seconda replica straordinaria dopo le emozioni regalate nella sua prima.

Uno spettacolo che è un peccato perdere.



Io sono Mia - la vita, la musica, le parole di Mia Martini.

Domenica 9 Febbraio ore 19:00

al Teatro Italia di Carovigno.