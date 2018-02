"Itaca sempre": in mostra gli scatti del fotoreporter Marcello Carrozzo

Mercoledì prossimo (7 febbraio) verrà inaugurata a Lizzanello (Lecce) presso il Laboratorio Urbano situato in piazza della Libertà, alle ore 19, la mostra “Itaca Sempre” di Marcello Carrozzo, fotoreporter e giornalista pubblicista e si interessa di fotografia sociale. E’ uno “storyteller”, un cantastorie, un viaggiatore.

Per lui fotografare è una cosa seria: ogni scatto è pensato, ogni lacrima, ogni gesto, ogni istante è vissuto e fissato prima sulla pelle e poi sulla pellicola. Bando alle foto paesaggistiche, bando ai virtuosismi tecnici: è la fragilità della condizione umana l’oggetto privilegiato della “fotografia sociale” del maestro, una fotografia povera di zoom e visioni aeree, pregna di senso e sentimento.

Da anni Carrozzo collabora con le maggiori ONG e riceve mandati istituzionali per documentare la situazione in zone ad alta criticità del globo e raccontare le storie di chi non ha voce, dei disperati sui barconi, dei lebbrosi in India, di chi è in cerca di sé in un manicomio argentino. Ogni reportage è un pugno nello stomaco, ogni immagine esplode violenta come il fragore di un tuono che squarcia improvviso il velo di Maya dell’indifferenza di chi osserva.

Marcello fotografa il dolore e racconta senza filtri le storie di chi si trova ai margini della nostra società. Profondamente legato ad un forte senso del rispetto dell’altro e a un codice deontologico ed etico fatto di grandi valori, Carrozzo odia gli scatti rubati e se ne sente ferito. Tutti i suoi sono soggetti consapevoli e desiderosi di mostrare al mondo quella realtà che spesso si ignora, si tace, imbarazza; dunque tutti i soggetti si offrono e si concedono volontariamente all’obiettivo di un amico, dotato di delicatezza e di dignità proprie di un uomo di rara sensibilità.



