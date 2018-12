L'azienda "Lu Spada" presenta la nuova linea di vini con una cena degustazione

Martedì prossimo (18 dicembre), a partire dalle ore 20,30, presso la Vineria n.01 a Francavilla Fontana, in via Regina Elena 21, verrà presentata la nuova linea di vini dell’azienda agricola “Lu Spada”. L’evento comprende una cena degustazione con salumi e formaggi d’eccellenza in abbinamento con le varie tipologie di vino.

I vini della Tenuta Lu Spada nascono dalle uve prodotte nei propri vigneti alle porte di Brindisi, città il cui territorio e’ storicamente “terra di vini”. Terra dalla tradizione enoica antichissima la cui origine risale ai tempi dei messapi e dei greci prima e dei romani dopo. Orazio e Plinio il Vecchio già nel 30 a.C. dissertavano, nei propri scritti, sul vino di Brindisi. La composizione calcarea e argillosa dei propri terreni, le particolari condizioni atmosferiche, la vicinanza al mare e all’oasi faunistica e naturalistica del Cillarese, consentono di ottenere uve di alta qualità che danno vita a vini eleganti, ricchi di profumi, corposi, moderni e indissolubilmente legati al territorio.

La varietà e l’antichita’ di vitigni autoctoni quali il negroamaro, il susumaniello, la malvasia nera e bianca, hanno fatto di Brindisi un territorio vocato alla vitivinicoltura. Sono testimonianze: l’antichita’ dei vitigni di brindisi ; la presenza nei dintorni della città dei resti di fornaci che producevano le anfore vinarie con cui le navi, partendo dal porto, trasportavano, per tutto il mediterraneo, il vino di brindisi; il ritrovamento di monete romane coniate a Brindisi con impresse scene di uva e di vino; la più recente economia cittadina risalente alla metà del XIX che fece di Brindisi, dopo la crisi della vitivinicoltura francese, la capitale vitivinicola europea.

Questa tradizione vitivinicola e la caratteristica del territorio ha consentito a Brindisi, tra l’altro, di ottenere una Doc a proprio nome. La Tenuta Lu Spada, ricorrendo a pratiche innovative, è impegnata con passione a recuperare e a valorizzare i vitigni autoctoni del territorio e con l’intento di salvaguardare la biodiversità circostante, coltiva le proprie viti in biologico.