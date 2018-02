L'isola del vento e la leggende delle danzatrici: Monica Cucinelli presenta il suo romanzo fantasy

Lunedì 26 Febbraio 2018, a Brindisi, si terrà la presentazione del libro di Monica Cucinelli , “L'isola del vento – la leggenda delle danzatrici della luna”, un romanzo fantasy, un po' una fiaba che mette l'accento sulle sfumature tra luce e tenebre e la forza dell'energia dei colori.

Monica Cucinelli vive in Puglia.

Educatore Professionale Sanitario nell’ambito della Salute Mentale, Specializzata in Terapie Espressive, Gestalt Counselor Professionista, si è appassionata alla scrittura, e in particolare al genere fantasy, e progetta e conduce laboratori artistico-espressivi e relazionali, soprattutto di Poesia e Scrittura Creativa e Danza Creativa.

Ha curato per Lunatica Fiera del Fantasy il Settore Scrittura e Comunicazione ed il Settore Sociale dell’Evento. Monica ama coordinare ed organizzare gruppi, progetti, mostre, eventi culturali, in particolare di integrazione, per il superamento di situazioni di svantaggio sociale. Nel 2017 progetta e conduce la prima edizione di Poesia sul Binario-evento culturale creativo di integrazione sociale dedicato alla poetessa Alda Merini. Vive in un’incantevole casa dalle volte a stelle con il suo amato marito, le sue due gatte, due pesci rossi ed una tartaruga. L’Isola del Vento -La Leggenda delle danzatrici della Luna è un esperimento, il suo romanzo di esordio.

La presentazione avrà luogo, alle ore 18.30, nel Bar Pub La Tortuga in Via Carmine 127 – Brindisi, di Francesca Romana Intiglietta, già coordinatrice del Gruppo di lettura "Insieme per leggere" e appassionata lettrice. Alla realizzazione dell'evento ha collaborato Donatella Zuccaro. Dialogherà con l'autrice sarà Sara Foti Sciavaliere, blogger e giornalista. Alla presentazione seguirà un momento di scrittura creativa guidato dalla stessa autrice.