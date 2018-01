La Befana arriva in piazza Vittoria: musica e animazione per i più piccoli

BRINDISI - È l’atto finale della rassegna «Brindisi a Natale 2017», quello che congeda le festività e rimanda l’appuntamento alla fine dell’anno. E così, piazza Vittoria si prepara a ospitare l’arzilla vecchina che porta i dolci nelle calze, sabato 6 gennaio dalle 10 alle 13. La «Festa della Befana», voluta dall’Amministrazione comunale che la promuove con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è un mix di musica, danze e animazione che gli operatori di «Starevents» porteranno nel cuore della città.

Sempre presente nell’immaginario collettivo, la Befana è una figura oltre il tempo, quasi mitologica ma anche fortemente familiare. La simpatica vecchietta, tra mille avventure, riuscirà a rinnovare l’atteso appuntamento con tutti i bambini tra selfie e lo spettacolo «La vera storia della Befana», che intreccia leggenda e racconto biblico. Non mancheranno le sorprese per i più piccoli, protagonisti della festa in piazza, soprattutto quando fioccherà la neve artificiale e lo scenario diventerà incantato.

Ma l’abbraccio della “nonnina” dal naso adunco e dalla scopa volante non si limita alla mattina. Tra le sue mirabolanti evoluzioni e giri di fantasia, la Befana farà tappa nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, all’interno del «Bastione animato», il bastione San Giacomo nel quale i bambini potranno esplorare il mondo dei gonfiabili e sapere qualcosa di più di questa buffa signora, brutta come una strega ma buona come una fata, che scende dal cielo a cavallo di una scopa.