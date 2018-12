"La municipàl" arriva a Brindisi con "Cicatrici tour 2018"

È una delle band più interessanti della nuova scena musicale italiana. «La Municipàl», nata dalla complicità sonora e canora dei fratelli Carmine e Isabella Tundo, sarà protagonista a Brindisi con il suo «Cicatrici Tour 2018», venerdì 28 dicembre alle ore 20 nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi. Il concerto fa parte della rassegna «Le Luci di Brindisi», il programma di iniziative per Natale 2018 del Comune di Brindisi organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Progetto di pop d’autore, «La Municipàl» nasce nel 2013 con l’obiettivo di affrontare temi quotidiani con leggerezza e spensieratezza, e subito apre i concerti di Subsonica, Niccolò Fabi, Roberto Angelini e «Le Luci della Centrale Elettrica». Carmine e la sorella Isabella decidono quindi di andare controcorrente e di non apparire più, affidando a vari disegnatori e artisti la creazione di avatar, creando una serie di videoclip che suscitano molto interesse negli addetti ai lavori e un interesse sempre crescente tra il pubblico.

Con il progetto «La Municipàl», i fratelli arrivano in finale al «Premio Fred Buscaglione 2016», aggiudicandosi il Premio MEI, e 27 maggio 2016 esce il primo LP «Le nostre guerre perdute», prodotto dallo stesso Carmine Tundo, cui fa seguito il tour, tra numerose date e festival, che li porta a condividere il palco con artisti del calibro di Skunk Anansie, Daniele Silvestri, I ministri, Subsonica.

Nel settembre 2016 si esibiscono su RaiUno nella trasmissione «Il Caffè di RaiUno» presentando il singolo «Discografica Milano»: molteplici sono i riconoscimenti all’album, che viene inserito in numerose classifiche. I singoli «Lettera dalla provincia leccese» e «George il mio ex penfriend» trovano spazio anche nella Indie Italia, playlist di Spotify con il meglio dell’indie italiano, e «George il mio ex penfriend» arriva in top ten della classifica «Viral Italia». A dicembre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro reinterpreta «Discografica Milano», così il video diventa virale e il pezzo entra nelle classifiche Spotify tra i brani più ascoltati del mese.

Nel febbraio 2017 il singolo «L’universitaria fuori sede» viene trasmesso in alta rotazione nei canali televisivi tra cui VH1 e MTV, rimanendo anche per settimane nella classifica Indie Italia di Spotify dei brani più ascoltati. Ad ottobre «La Municipàl» pubblica il singolo «Vecchie dogane» su etichetta «Discographia Clandestina», anteprima del secondo lavoro ufficiale della band che verrà presentato in mondovisione nel programma «Community» di Rai International.

Dopo più di 150 date de «Le nostre guerre perdute tour», la band pubblica nel 2018 l’EP «B Side» su etichetta «Discographia Clandestina», disco che raccoglie i brani scritti nel periodo di nascita de «La Municipàl» rimasti fuori dalla tracklist ufficiale de «Le nostre guerre perdute». A maggio suona sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e con il brano «Lampadine» si aggiudica il premio 1M Next, oltre al premio Siae, Nuovo Imaie e premio Altoparlante. A giugno 2018 esce la canzone «I Mondiali del ‘18», cui segue «Italian Polaroid», entrambe prodotte da «iCompany».