La terra possibile: percorso enogastronomico a San Donaci

SAN DONACI - Un progetto di patecipazione degli imprenditori vitivinicoli locali e di altri esperti, per la conoscenza dell'enogastronomia locale. "Avviare un percorso di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale rivolto in particolare alle giovani generazioni, per rafforzarne la consapevolezza, attivare le migliori energie e facilitare l’innesco di processi partecipativi che lascino immaginare possibilità di sviluppo economico e sociale basate sull’alleanza fra forze produttive, sociali e culturali di San Donaci a partire dalla sua vocazione vitivinicola, allargando sempre più la base di cittadini attivamente coinvolti". È ciò che si propone il progetto “La Terra Possibile”, promosso dall’amministrazione comunale tramite Franco Rizzo, consigliere delegato all’agricoltura e al marketing del territorio in collaborazione con alcuni professionisti di origine sandonacese del settore della comunicazione, dell’organizzazione di eventi e della sommellerie disponibili a mettere le proprie competenze a disposizione della propria comunità. Il progetto sarà presentato venerdì 18 gennaio alle 18.00 nell’aula consiliare di San Donaci e vedrà la partecipazione di Marco Pagano, presidente di Cantina San Donaci, Paolo Leo, titolare dell’omonima azienda vinicola, Alessandro Candido, storico produttore di vino e titolare di una delle più prestigiose cantine di Puglia. Insieme a loro tutti i produttori di vino della cittadina, l’”etnogastronomo” Pino De Luca, il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri e il senatore Dario Stefano, estensore della legge sull’enoturismo e autore del disegno di legge per l’insegnamento di “Storia e civiltà del vino” nelle scuole primarie e secondarie. La serata sarà condotta da Alfredo Polito, redattore di Repubblica e autore per le guide della stessa testata.