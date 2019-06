“Stagione degli allievi 2019”: le iniziative della Scuola di musica “G. Frescobaldi” 

A partire da oggi (17 giugno) la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi sarà impegnata in una serie di iniziative sul territorio a conclusione di un anno accademico da incorniciare:

- Il 17, 18 e 19 giugno alle 19, presso il Teatro della Parrocchia di San Vito (via Lombardia, Brindisi), ritornano i saggi di musica moderna.

Le esibizioni sul palco degli allievi della Frescobaldi sono ormai un’occasione di richiamo per tutta la comunità cittadina che annualmente accorre in maniera sempre più corposa alla manifestazione. Il repertorio non ha limiti di genere, spaziando dalla reinterpretazione di Frank Zappa ai classici pop-rock degli Oasis.

Ogni serata si concluderà con i laboratori di musica d’insieme (piccoli, ragazzi, adulti e “improvvisazione, armonia e composizione jazz”).

Sul palco saranno ospitati alcuni allievi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Sant’Elia- Commenda” e i bambini di “Save the Children”.

- Il 24 giugno alle 18, presso l’Ex convento Santa Chiara, sono in programma i saggi di musica classica per pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, arpa e canto lirico. Saranno eseguiti brani dal repertorio classico e brani moderni rivisitati in chiave classica.

I laboratori teatrali

- il 23 giugno alle 17 sono in programma i saggi dei piccoli e del laboratorio ragazzi; il 30 giugno e l’ 1 luglio alle 20.30 il laboratorio adulti proporrà rispettivamente una “Serata dedicata a Dario Fo” e “Atti più unici che rari”. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro della Parrocchia di San Vito.

I saggi finali, giunti alla diciottesima edizione, hanno da sempre una doppia valenza: rappresentano un’occasione di incontro, di festa, di saluto, ma anche l’appuntamento in cui gli allievi possono dimostrare quanto appreso durante l’anno di studio. Al di là del valore educativo, sociale e culturale, le manifestazioni si configurano come una vera attrattiva per il territorio locale e provinciale. Gli spettacoli minuziosamente allestiti dal corpo docente della Scuola (saggi di musica) e dal Maestro Mino Profico (laboratori teatrali) hanno sempre intercettato il consenso degli addetti ai lavori.

L’alto livello delle esibizioni viene confermato dalla partecipazione degli studenti della Frescobaldi a eventi e concerti su tutto il territorio nazionale. Recentemente, le due ensemble Open Freedom Band e Fresh Percussion sono state selezionate per suonare durante lo “Yamaha live show”, kermesse nazionale del circuito Yamaha tenutasi a Jesolo.

Dal 1993 la Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” diffonde la cultura musicale utilizzando e collaborando con tutte le espressioni artistiche operanti nel territorio di Brindisi. Oltre a far parte del circuito Yamaha Music School, la Scuola Frescobaldi è l’unica a Brindisi convenzionata con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di studi preaccademici dello stesso Conservatorio.

