Lezioni d’inglese, storia e consigli per la salute: ripartono le attività di 50&Più

BRINDISI – Ripartono le attività dell’associazione 50&Più di Brindisi, tra lezioni d’inglese, storia, fotografia, pittura. Confermati anche, per il mese di ottobre e per il nuovo anno sociale, gli appuntamenti con il naturopata e il torneo di burraco. L’inaugurazione della nuova stagione, dopo la pausa estiva, è stata salutata con il “Porta-party” che si è svolto martedì 2 ottobre nella sede di via Fulvia, civico 193.

Il primo appuntamento per il mese di ottobre è per questo pomeriggio alle 18, nella sede, per la valutazione e la votazione delle opere di prosa, poesia, pittura e fotografia candidate al concorso indetto dall’associazione su scala nazionale. Martedì 9 ottobre, alle 18, i soci avranno modo di dialogare con padre Salvatore Giardina di San Francesco e del Lupo.

Giovedì 11 ottobre, sempre con inizio alle 18, appuntamento con il naturopata Sergio Peschiulli per “Mangiare bene, per vivere meglio”: rimedi naturali per rafforzare le difese immunitarie e affrontare al meglio il cambio di stagione.

Il 16 ottobre, alle 18, Giacomo Carito racconterà Brindisi al tempo della Belle epoque, il 23 ottobre (sempre alle 18) Antonio Caputo sarà protagonista della serata dedicata al serio e al faceto, con l’”Elogio della immortale buigia”. Giovedì 23 ottobre, alle 18, Gabriele d’Amelj Melodia, illustrerà i “Migliori libri della nostra vita”. Martedì 30, alle 17, per i soci pomeriggio di festa aspettando Halloween.

Restano gli appuntamenti settimanali della domenica per gli appassionati di burraco: il torneo si svolgerà a partire dalle 17,30. Confermato, inoltre, il corso d’inglese ogni lunedì pomeriggio alle 18. Per avere ulteriori informazioni sulle attività e sulle iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 0831524187 oppure 3477889556 o visitare la pagina Facebook 50&più Brindisi o il sito www.50epiù.it/brindisi.

