Luisa Corna a Ostuni per chiudere la rassegna "Christmas in Culture"

OSTUNI - Sarà la cantante, attrice e conduttrice televisiva Luisa Corna a chiudere la rassegna Christmas in Culture. Domenica 29 dicembre 2019 alle ore 19 nella splendida cornice di Viale Oronzo Quaranta, Luisa Corna presenterà il suo primo libro dal titolo “Tofu e la magia dell'arcobaleno”, edito da Acar. A presentare e discutere con l’autrice sarà il giornalista Flavio Cellie.

Il libro uscito all’inizio di dicembre, è dedicato a tematiche attuali come il bullismo e la violenza sui minori, nel libro anche le parole di Annalisa Minetti cantante ed atleta non vedente che il pubblico ostunese conosce molto bene, mentre la prefazione è scritta da Enrico Ruggeri. “Ho immaginato il mondo con gli occhi di un bambino, ad aiutarmi anche i figli del mio compagno", spiega la cantante e conduttrice parlando del suo libro. Luisa Corna in queste settimane sta lavorando ad un nuovo singolo musicale.

Il libro

Tofu e la magia dell'arcobaleno è un racconto tra fantasia e realtà. L'eroe-protagonista, un piccolo alieno di nome Tofu, proviene da Arcus, un pianeta dove tutti vivono in armonia, e spinto dalla curiosità e dalla passione per la musica intraprenderà questo viaggio interstellare che lo porterà sulla Terra. Nella sua avventura stringerà una grande amicizia con Lucy, una bambina che soffre di un'importante malattia agli occhi. Scoprirà che a scuola Lucy subisce delle prepotenze, per via dei suoi grandi occhiali, da parte di alcuni compagni che sono soliti prendere in giro anche altri bambini. Tofu riuscirà ad insegnare ai bambini che se anche siamo tutti diversi siamo tutti nello stesso modo importanti come i colori dell'arcobaleno. Nell'epilogo Lucy e Tofu, inventano una nuova canzone che chiuderà la magia di questo incontro. Interessante l'inserimento nel libro dei testi e degli spartiti per coinvolgere i giovani lettori nel mondo della musica. Prefazione di Enrico Ruggeri. Introduzione di Annalisa Minetti. Età di lettura: da 5 anni.

La Rassegna

Christimas in Culture è una rassegna appendice del programma Luminoso Natale ad Ostuni organizzato dalla Tourist Art Apulia che promuove la cultura durante il periodo delle festività natalizie.