"Il grande Inganno" di Marianna Aprile

BRINDISI - Mercoledì 27 novembre, alle ore 17, la giornalista e scrittrice Marianna Aprile sarà a Brindisi, presso il Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi, per incontrare i lettori in occasione dell'uscita del libro "Il grande inganno". La giornalista barese, da tempo collaboratrice del settimanale Oggi, cerca di individuare le ragioni della progressiva evanescenza della figura della first lady, giungendo alla conclusione che essa vada di pari passo con gli ostacoli che si trovano sul cammino anche delle donne che della politica hanno fatto una scelta di vita. Il grande inganno ricostruisce questo percorso attraverso le parole di Emma Bonino, Laura Boldrini, Maria Elena Boschi, ma anche di sociologhe, politologhe, spin doctor, portavoce, rettori, direttori di giornali. Fino al sindaco Beppe Sala, che chiude il cerchio coltivando un'ambizione: far sì che sia Milano a dare all'Italia la sua prima presidente del Consiglio... Marianna Aprile racconta dunque il suo ultimo lavoro di ricerca, che scava tra le pieghe di una trama (non solo) italiana. Dialoga con l'autrice Rosella Apruzzi, docente, collabora con l'Associazione "Io Donna".