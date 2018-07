Taglio di capelli prima del concerto: il batterista de "Gli Incognito" dal The Barber

BRINDISI – Prima del concerto, una sistemata ai capelli. Francesco Mendolia, batterista della band de “Gli incognito”, sabato pomeriggio (30 giugno) ha fatto tappa presso il salone per capelli “Rossano The Barber”, dell’hair stylist Rossano Zazzara, situato in via Salita di Ripalta, nel cuore del centro.

L’artista ha chiacchierato affabilmente con il parrucchiere e i suoi clienti, raccontando alcuni aneddoti di una carriera che lo ha portato a esibirsi in giro per il mondo, fino all’approdo al gruppo musicale britannico.

Nati nel 1979 su iniziativa di Jean-Paul "Bluey" Maunick, inglese originario di Mauritius, e Paul "Tubbs" Williams, “Gli Incognito” sono considerati i più autorevoli rappresentanti dell’acid jazz, un genere creato dalla stessa band. Il grande successo è arrivato nel 1991, con l'album Inside Life.

I cavalli di battaglia della band hanno risuonato ieri sera presso lo stabilimento balneare “Oktagona”.