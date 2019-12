Natale in Lilla: mercatini natalizi tra street food, artigianato e solidarietà

FRANCAVILLA FONTANA - L'associazione culturale Baden, in collaborazione con Pro Loco Francavilla Fontana, Unione Pro Loco Italiane, Gal Terra dei Messapi, Duc Città degli Imperiali, Cp Allestimenti, L'Isola che non c'è, Sandro Dell'Aquila Fotografo, organizza "Natale in Lilla": dal 20 al 22 dicembre lungo viale Vincenzo Lilla a Francavilla Fontana.

Certamente non i soliti mercatini natalizi. "Natale in Lilla" sarà una tre giorni dedicata non soltanto allo street food e all'artigianato tipico locale, ma anche al Sociale. Oltre agli espositori tradizionali, che proporranno prodotti a costi contenuti, vi parteciperanno, infatti, numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio che potranno farsi conoscere e, perché no?, raccogliere contributi per finanziare le loro meritevoli attività.

Tra le circa 40 postazioni previste, anche il Villaggio di Babbo Natale, con quest'ultimo che, circondato dai fidi elfi, dispenserà sorrisi e dolciumi, ai più piccini, raccogliendo le loro letterine per i regali. I bimbi potranno anche farsi scattare una foto in compagnia di Santa Claus - foto che verrà stampata e consegnata loro in tempo reale - e scatenarsi ai gonfiabili. I bambini più buoni e fortunati saranno poi estratti a sorte e, nel giorno di Natale, riceveranno a casa i doni: glieli porterà direttamente Babbo Natale.

Nell'arco della manifestazione, accompagnata da filodiffusione musicale a tema, si alterneranno esibizioni artistiche - al venerdì, la Salento Fun Orchestra; al sabato, gli zampognari - laboratori e "gare" come quelli delle orecchiette, momenti d'intrattenimento. Da sottolineare, poi, la scelta della denominazione: "Natale n Lilla" non tanto e non solo per via della location (viale Lilla, appunto) ma anche e soprattutto in quanto il "lilla" è il colore da qualche anno a questa parte universalmente dedicato alle persone disabili.

L'iniziativa di Baden, patrocinata dall'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana, rappresenterà qualcosa di originale anche per via della sua forte connotazione solidale: tra le altre cose, un Babbo Natale in carrozzina affiancherà quello tradizionale, si aggirerà per gli stand e donerà dolciumi e simpatia ai più piccoli.

Insomma, "Natale in Lilla", alla sua prima edizione, costituisce una novità di assoluto rilievo nel cartellone eventi "Incanto di Natale" predisposto dal Comune di Francavilla Fontana. Questi gli orari: venerdì 20 dalle 18 in poi; sabato 21 dalle 18 in poi; domenica 22 dalle 10,30 in poi.