Mesagne. "Estate grande": esce oggi il nuovo singolo del cantautore Ignazio deg

MESAGNE - Una voglia matta di ballare e di cantare dopo il Covid è quello che ci vuole annuncia Ignazio Deg cantautore mesagnese. Oggi in tutte le radio potrete richiedere il suo nuovo singolo ‘’Estate Grande’’. Un bravo fresco con un pizzico di malinconia la fa da padrona in un ritmo avvolgente ed accattivante. Ignazio Deg nelle sue canzoni ha sempre lanciato dei messaggi positivi e lo fa anche nella sua nuovissima ‘’Estate Grande’’. L’artista mesagnese esce oggi con il suo nuovo lavoro discografico, dopo aver pubblicato: ‘’Il tempo che c’è’’, ‘’Presto’’, ‘’Voglia di the’’, ‘’Viento nel Viento’’.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da oggi on line anche il bellissimo video clip girato interamente nel territorio salentino ed ambientato in una sorta di città deserta. Grande lavoro curato dalla agenzia Monkey Studio con la regia di Angelo Cascione noto regista cellinese, direttore della fotografia Davide Mellone, Produttore esecutivo Davide Greco, scenografia Alessandra Schilardi, aiuto scenografia Massimo Tarantini, stylist Divina Greco, make up Klodiana Troqe, assistenti Cristian Arcobelli, Emanuele D’arpa, casting Roberta Caracciolo nel ruolo della protagonista, attori Tony sarcinella, Mario Del Grande, Monica Levanto, Beatrice Rollo, Alessandro Conversano, Attilio Morello. Foto Francesca Moncullo.