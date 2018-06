Mesagne, un concorso fotografico che racconta la festa patronale e gli eventi estivi

MESAGNE - Un concorso aperto a tutti gli appassionati di fotografia - esclusivamente dilettanti e amatori di qualsiasi età - per cercare «Lo scatto migliore» dell’estate mesagnese 2018.

Dal 1° luglio al 16 settembre prossimi macchina fotografica in spalla e via libera alla creatività grazie alla prima edizione del concorso ideato dall’Associazione Cultura Prima Pagina con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Mesagne.

Due le sezioni previste: la prima dedicata agli eventi dell’estate mesagnese 2018, per partecipare alla quale occorre «scattate foto solo ed esclusivamente durante gli eventi, gli appuntamenti e le iniziative organizzate nel Comune di Mesagne ed inserite nel calendario ufficiale dell’Estate Mesagnese dal 1° luglio al 16 settembre 2018». Una seconda sezione pensata esclusivamente per la Festa Patronale. Per quest’ultima «le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente nei tre giorni dedicati alla festa della Madonna del Carmine».

A fine stagione - entro il 25 settembre 2018 - le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica con il formato di cm 20x30 e consegnate seguendo le indicazioni specificate nel Regolamento del concorso. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di cinque fotografie per sezione, in bianco e nero o a colori. Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello scatto.

La Giuria di valutazione sarà formata da esperti in materia fotografica e di arte e sarà presieduta dal fotografo professionista Rino Cordella di Copertino. Per il primo classificato della categoria “Estate Mesagnese” è previsto un premio in denaro di 200 euro ed un voucher viaggio per vivere una settimana al Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo di Tortoreto (Abruzzo). Per il secondo classificato un premio in denaro di 100 euro. Per il primo classificato nella categoria “Festa Patronale” un premio in denaro di 200 euro e un voucher per il Villaggio Campeggio Welcome to Bahia di Pantanagianni (Puglia), valido per una settimana di vacanza.

Importante: per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro il 24 giugno prossimo seguendo le modalità riportate nel bando che è possibile scaricare e consultare, assieme al regolamento completo ed ai moduli di iscrizione, sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it. Per tutte le informazioni si può contattare l’associazione organizzatrice all’indirizzo:primapaginamesagne@libero.it.