Mille guai per Gianburrasca al teatro Kopò

BRINDISI - Le turbolente ed esilaranti disavventure di Giannino Stoppani prendono vita dalle pagine del suo giornalino per arrivare ai giorni nostri e mostrarci quanto un vivace ragazzino di nove anni di inizio Novecento non sia poi tanto diverso dai bambini di oggi. Lo spettacolo andrà in scena il 9 novembre alle 17,30 e il 10 novembre alle 11,30

Giannino ama ridere, scherzare e giocare, ma a nulla valgono le sue buone intenzioni, perché quando escogita un piano, il disastro è assicurato.

Ma i grandi, si sa, di buone intenzioni si intendono poco e il “povero” Giannino sconvolge a tal punto le loro vite, da conquistare il meritato titolo di… Gian Burrasca!



Di e con Maria Elisa Barontini

Consigliato a bambini dai 3 anni, costo del biglietto 6 euro

N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)