Mini basket al Centro Commerciale Auchan Mesagne

Domenica 3 giugno la 12a edizione del torneo con il grande cestista Marco Giuri

Tutti a canestro al Centro Commerciale Auchan Mesagne, dove domenica 3 giugno si terrà un grande evento all’insegna del mini basket a cura dell’ASD Mens Sana Mesagne. Il torneo, giunto alla sua 12a edizione, vedrà sfidarsi 20 squadre della categoria Aquilotti provenienti da Puglia e Basilicata con la partecipazione di un grande ospite speciale: Marco Giuri.

Il cestista nativo di Brindisi, esordisce da professionista nel campionato di Serie B d’Eccellenza con la Virtus Siena, giocando poi in tantissime altre squadre – compresa la Nazionale under 20 – fino ad arrivare all’attuale Happy Casa Brindisi. Una grande carriera che ha dato al playmaker anche la medaglia di bronzo in occasione del FIBA EuroBasket under 20.

Dopo le sfide di pallacanestro, che inizieranno alle ore 9 nel parcheggio esterno, ci saranno le meritate premiazioni e una degustazione della squisita torta offerta dal Centro. Una splendida occasione per passare una giornata tra shopping e divertimento con lo sport in primo piano. Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito www.mesagne.gallerieauchan.it e alla pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchanmesagne sempre aggiornata e ricca di contenuti.