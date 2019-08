"Brindifish – pesci fuor d’acqua": il mare tra mostre e talk tematici

Il mare come volano per lo sviluppo del territorio in un percorso che si snoda sui temi dell’economia, dell’ambiente, della tecnologia passando per l’arte contemporanea. Al via il countdown per il «Brindifish – Pesci fuor d’acqua», il festival culturale promosso ed organizzato dall’associazione Bringthis, inserito all’interno de «La Bella Stagione», la rassegna di eventi estivi realizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi in collaborazione con il Comune di Brindisi, ed in programma nell’ex Chiostro di San Paolo nei giorni 9, 10 ed 11 agosto 2019 a partire dalle ore 20.

Una tre giorni di eventi nell’evento nel corso della quale, immersi nel mare, scenario ispiratore del festival, i presenti saranno i veri protagonisti di un percorso tematico ramificato che apre il cuore e la mente verso idee e progetti sui quali discutere, da condividere. Dentro la mostra di arte contemporanea «Mare Nostrum», concepita per comprendere la realtà odierna osservandola sotto la lente di ingrandimento, si svolgeranno una serie di talk tematici con ospiti che racconteranno la propria esperienza e quella idea imprenditoriale legata al mare e al territorio attorno alla quale sono riusciti a costruirsi un futuro. L’esposizione di opere d’arte a cura di Vitantonio Tasco e Ilaria Caravaglio, raccoglierà dipinti, sculture, video, immagini 3D, proiezioni e installazioni, per raccontare il mare in tutte le sue declinazioni, attraverso gli occhi e le vena artistica di David Cesaria, Giulia Cristofaro, Roberto Guadalupi, Bruno Leo, Davide Piscitelli, Paola Romoli Venturi e Fresh Rucola. Un momento magico per esplorare insieme, condividere e rielaborare il concetto del mare attorno alla città e al porto di Brindisi.

Storie di vita vera nel mare saranno al centro dei quattro talk in programma con altrettanti ospiti presenti. Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 22, Domingo Iudice, direttore creativo di «Brainpull», agenzia di marketing con un organico di quasi 40 giovani professionisti, co-founder di «Pescaria», il primo fast food di pesce pugliese completamente plastic free e business success case di Facebook, racconterà la sua esperienza, spiegando come attorno ad una idea – quella del mare – può nascere un brand di successo come «Pescaria», una azienda del valore di 7,4 milioni di euro, un successo che ogni giorno richiede coraggio, sacrificio, dedizione, umiltà e tanto lavoro. Sarà un vero e proprio “faccia a faccia” con la cittadinanza al fine di condividere una straordinaria storia imprenditoriale.

Sabato 10 agosto, a partire dalle ore 22, Andrea Sergio in arte Mr.Wany, tra i pionieri della cultura europea dei graffiti, artista versatile e poliedrico, con una grande esperienza nel campo dell’arte visiva e delle combinazioni cromatiche, racconterà la sua esperienza nel mondo dell’arte partendo da Brindisi, la città in cui è nato, soffermandosi, poi, sulle tecniche del writing, del fumetto, della grafica pubblicitaria e dell’illustrazione.

Domenica 11 agosto, sempre a partire dalle ore 22, sarà la volta di Alessandro Ciccolella, direttore del Consorzio di Torre Guaceto, che affronterà il tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente come strumento d’economia pulita e sostenibile, raccontando le caratteristiche e le attività della Riserva di Torre Guaceto, oggi apprezzata ed ammirata in tutta Europa.

A seguire, Paola Romoli Venturi, artista e performer nota a livello nazionale, racconterà la sua esperienza artistica e quello che è il suo lavoro attraverso il quale, utilizzando diversi mezzi espressivi pittorico scultorei, video audio ed installazioni site specific performative, affronta temi di carattere sociale, sensibilizzando in particolar modo al tema dell’impiego della plastica attraverso l’arte.

A fare da cornice perfetta all’evento sarà un party con musica e un bicchiere di vino tutto da gustare in un incontro tra persone, quello che rappresenta l’essenza del Brindifish: camminare nella mostra, dialogare, scambiarsi idee e contatti, fare nuove conoscenze, avviare collaborazioni di lavoro e costruire rapporti personali.

«Brindifish – Pesci fuor d’acqua – affermano Vitantonio Tasco, Carlo Bruno Aversa e Giuseppe Patisso, organizzatori dell’evento - nasce dal sentimento di amore-odio che proviamo per la nostra città, bellissima, ma poco valorizzata in base a quelle che sono le sue potenzialità. Il festival prende forma attorno all’idea del mare. Il mare che è il cuore pulsante di Brindisi e che potrebbe essere la nostra ricchezza più di quanto non lo sia già. Questo se solo studiassimo il tema nella sua totalità, da un punto di vista economico, culturale, dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica e dell’arte. Si tratta di un evento che da qui ai prossimi anni, ci auguriamo, possa diventare sempre più un contenitore di idee e proposte per la crescita e per lo sviluppo del territorio. Vedremo. Intanto, ringraziamo gli sponsor e quanti ci hanno supportato nella realizzazione di questa prima edizione alla quale invitiamo tutti a partecipare».

Il festival gode del patrocinio della Regione Puglia, della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, della Provincia di Brindisi, del Museo Archeologico Ribezzo e della Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea di Polignano a Mare. Gli sponsor dell’evento: Tenute Rubino, Centro Verde New, Officine Tamborrino, Il Principe Salento B&B, Hotel Boutique Executive Inn, Black Sheep Store, Brunda, Schiuma – Birreria Mare, Acquapazza Restaurant, Marimisti, Limongelli Srl, BriTar, Albatros Srl Shipping Agency, Colaianni Mario&C. Sas, E-Work Spa.

